В МИД РФ прокомментировали призывы Прибалтики к переговорам ЕС с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявления властей Латвии и Эстонии о необходимости переговоров Евросоюза с Москвой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявления властей Латвии и Эстонии о необходимости переговоров Евросоюза с Москвой. Свой комментарий она дала РИА Новости.

Захарова высказалась по поводу идеи участия ЕС в переговорах по украинскому урегулированию, отметив, что речь снова идет о стремлении получить «место за столом». По ее словам, подобные заявления понятны, поскольку «под столом сидеть надоело».

Поводом для реакции стало выступление премьер-министра Латвии Эвики Силини и президента Эстонии Алара Кариса. Они заявили о поддержке инициативы назначить специального посланника Евросоюза, который мог бы участвовать в переговорах по Украине. Карис при этом признал, что ЕС «несколько припозднился» с началом диалога с Россией.

В последние месяцы ряд европейских лидеров также высказывался за восстановление контактов с Москвой. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони говорили о целесообразности прямого диалога и поддерживали идею создания должности переговорщика от ЕС. В качестве одного из возможных кандидатов на эту роль в европейских политических кругах называли президента Финляндии Александра Стубба.

Читайте также: Трамп возложил на Зеленского ответственность за удары ВС России.

