В МИД РФ прокомментировали призывы Прибалтики к переговорам ЕС с Россией

В последние месяцы ряд европейских лидеров также высказывался за восстановление контактов с Москвой. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони говорили о целесообразности прямого диалога и поддерживали идею создания должности переговорщика от ЕС. В качестве одного из возможных кандидатов на эту роль в европейских политических кругах называли президента Финляндии Александра Стубба.