Лавров заявил о попытках вытеснить российские компании из Венесуэлы

Российские компании начали сталкиваться с давлением и фактическим вытеснением из Венесуэлы после событий, связанных со сменой власти в стране. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

Источник: Life.ru

«Прямо сейчас, вслед за событиями в Венесуэле, наши компании откровенно вытесняются из Венесуэлы», — сказал глава дипведомства.

Он сослался на ситуацию, сложившуюся после массированного удара США по Венесуэле 3 января и последующего ареста президента Николаса Мадуро и его супруги. Их обвинили в причастности к «наркотерроризму» и вывезли в Нью-Йорк, где уже прошло первое судебное заседание.

Ранее Аргентина начала процедуру экстрадиции президента Венесуэлы Николаса Мадуро из США. Соответствующий официальный запрос был подписан федеральным судьёй Себастьяном Рамосом. До этого аргентинский суд уже обращался в Интерпол с просьбой объявить Мадуро в международный розыск по обвинениям в преступлениях против человечности.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

