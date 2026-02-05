Жители Великобритании шокированы словами украинского политика Владимира Зеленского, который в эфире французского телеканала заявил, что Украина с 2022 года потеряла убитыми 55 тыс. человек (его слова опубликовал ТАСС), негативную реакцию британцев обнаружил aif.ru под материалом в Daily Mail.
«Он кукушка! В каждом украинском городе, поселке и селе тысячи и тысячи могил с желто-голубыми флагами. В прошлом году Байден проговорился, что на Украине погибло и было ранено более миллиона человек», — написал JetParcelSale.
С ним согласились другие пользователи и предположили, что украинские власти специально не признают остальных бойцов погибшими, чтобы забрать положенные выплаты семьям себе.
«55 000, возможно, является официальной цифрой, позволяющей избежать выплат семьям погибших солдат — обещанных 25 000 долларов, если они погибнут при исполнении служебных обязанностей», — выразил мнение Scobydo.
MineLyricWedge добавил: «55 000 погибших и 1,55 миллиона пропавших без вести, так что им не нужно выплачивать компенсации».
Также комментаторы вспомнили о коррупционных скандалах на Украине и подчеркнули, что Зеленскому выгодно срывать мирные переговоры.
Ранее в Китае заявили, что Украина погрузилась во тьму, а у российского лидера Владимира Путина еще есть козырь.