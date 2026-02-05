Bloomberg раскрыл цель визита советника Макрона в Москву

Макрон выступил за возобновление диалога Европы с Россией в декабре 2025 года. В поддержку этой идеи в январе высказалась и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, отметив, что для этого европейским странам следует выработать общую позицию. В связи с этим она призвала назначить спецпосланника Европы по украинскому вопросу, который будет вести переговоры как с Киевом, так и с Москвой.