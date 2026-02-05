Bloomberg раскрыл цель визита советника Макрона в Москву

По словам собеседников Bloomberg, знакомых с вопросом, целью поездки Бонна в Москву было убедить российскую сторону в том, что европейцы должны участвовать в принятии любых решений, касающихся европейской безопасности, и что они не станут «просто так подписывать какие-либо соглашения» для прекращения конфликта на Украине. Источники агентства добавили, что обсуждения могут возобновиться в ближайшем будущем.
Один из собеседников Reuters рассказал, что целью визита Бонна был диалог по ключевым вопросам, прежде всего по Украине, но не стал вдаваться в подробности. Два дипломатических источника агентства подчеркнули, что союзники были проинформированы об этой инициативе.
Сам Макрон 3 февраля заявил, что идет подготовка к возобновлению диалога с российским лидером Владимиром Путиным и поэтому «ведутся обсуждения на техническом уровне». «Важно, чтобы европейцы восстановили свои собственные каналы обсуждения», — приводит его слова Reuters.
В канцелярии президента Франции отметили, что обсуждения на техническом уровне ведутся «в условиях полной прозрачности и в консультации с президентом [Украины Владимиром] Зеленским и основными европейскими коллегами».
Макрон выступил за возобновление диалога Европы с Россией в декабре 2025 года. В поддержку этой идеи в январе высказалась и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, отметив, что для этого европейским странам следует выработать общую позицию. В связи с этим она призвала назначить спецпосланника Европы по украинскому вопросу, который будет вести переговоры как с Киевом, так и с Москвой.
Politico писало, что в ЕС обсуждают назначение собственного представителя, чтобы не допустить того, что «США заключат сделку с Россией за их спиной», однако между странами нет единства по ряду вопросов, в том числе полномочиях будущего переговорщика.