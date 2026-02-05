Управляемые бомбы сравняли с землей укрепления ВСУ под Волчанском

Кадры уничтожения авиацией укреплений ВСУ на территории Харьковской области опубликовал в четверг связанный с российской группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
По информации канала, под удар попали укрепления противника, выявленные в лесополосах в окрестностях села Покаляное, которое расположено в 13 километрах от Волчанска. Для поражения позиций противника были применены управляемые бомбы.
«Начинаем день с эффектных прилетов по позициям ВСУ в лесопосадках в районе н.п. Покаляное Харьковской области. Утро противника началось не с кофе, а с прилетов трех ФАБ-500 с УМПК», — говорится в публикации.
Данных о потерях ВСУ в результате бомбовых ударов по укреплениям под Покаляным нет.
Согласно опубликованной каналом сводке, в течение суток российские военные уничтожили в Харьковской области более сотни боевиков ВСУ. Кроме того, противник потерял самоходную артиллерийскую установку 2С1, пять минометов, станцию радиоэлектронной борьбы и 14 единиц техники.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения позиций ВСУ на территории села Новоосиново под Купянском.