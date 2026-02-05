В Европе неожиданно обвинили Трампа в «опасной игре» из-за ДСНВ

Издание отмечает, что на этот раз речь идет не о внешнеполитических маневрах или территориальных спорах, а о сфере ядерного оружия. По оценке авторов, прекращение действия договора приведет к ситуации, при которой в мире не останется ни одного соглашения, ограничивающего ядерные арсеналы двух крупнейших ядерных держав — России и США.