В Европе неожиданно обвинили Трампа в «опасной игре» из-за ДСНВ

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ведет опасную игру, отказавшись от продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом пишет финская газета Iltalehti.
Издание отмечает, что на этот раз речь идет не о внешнеполитических маневрах или территориальных спорах, а о сфере ядерного оружия. По оценке авторов, прекращение действия договора приведет к ситуации, при которой в мире не останется ни одного соглашения, ограничивающего ядерные арсеналы двух крупнейших ядерных держав — России и США.
В публикации указывается, что мотивы американского президента просматриваются достаточно ясно. Трамп стремится добиться присоединения к договору Китая, который за последние десятилетия стал одним из ключевых стратегических конкурентов Соединенных Штатов.
Срок действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений истек 5 февраля 2026 года. Президент России Владимир Путин ранее заявлял о готовности Москвы добровольно придерживаться ограничений СНВ-3 в течение года после окончания действия соглашения.
Как сообщал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, эта инициатива по-прежнему остается в силе, однако официального ответа от американской стороны Россия пока не получила. В Кремле подчеркивали, что прекращение действия СНВ-3 негативно скажется на системе стратегической безопасности, а предложение Москвы остается на повестке дня.
