Виталий Хоценко рассказал о прогрессе в строительстве аэропорта «Омск-Фёдоровка»

Как рассказал губернатор, на данный момент уже завершён демонтаж всех недостроенных сооружений, которые находились на строительной площадке. Также была затронута тема финансирования мероприятий по созданию пункта пропуска в новом аэропорту, и Хоценко выразил надежду на поддержку со стороны федерального правительства в этом вопросе.