Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виталий Хоценко рассказал о прогрессе в строительстве аэропорта «Омск-Фёдоровка»

Глава региона обсудил с Дмитрием Григоренко детали проекта нового аэропорта и финансирование строительства пункта пропуска.

Источник: Om1 Омск

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своём телеграм-канале сообщил о результатах встречи с заместителем председателя правительства России Дмитрием Григоренко. В ходе встречи обсудили реализацию проекта строительства нового аэропортового комплекса «Омск-Фёдоровка».

Как рассказал губернатор, на данный момент уже завершён демонтаж всех недостроенных сооружений, которые находились на строительной площадке. Также была затронута тема финансирования мероприятий по созданию пункта пропуска в новом аэропорту, и Хоценко выразил надежду на поддержку со стороны федерального правительства в этом вопросе.

Губернатор поблагодарил Дмитрия Григоренко за внимание и поддержку, оказанную Омской области в рамках этого важного проекта.

Узнать больше по теме
Дмитрий Григоренко: биография руководителя аппарата правительства России
Вице-премьер и бывший налоговый инспектор Дмитрий Григоренко создает инфоповоды своими высказываниями о внедрении цифровизации в госуправление и борьбе с кибермошенничеством. Собрали главное о биографии одного из самых высокопоставленных госслужащих страны.
Читать дальше