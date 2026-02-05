Виталий Хоценко рассказал о прогрессе в строительстве аэропорта «Омск-Фёдоровка»

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своём телеграм-канале сообщил о результатах встречи с заместителем председателя правительства России Дмитрием Григоренко. В ходе встречи обсудили реализацию проекта строительства нового аэропортового комплекса «Омск-Фёдоровка».
Как рассказал губернатор, на данный момент уже завершён демонтаж всех недостроенных сооружений, которые находились на строительной площадке. Также была затронута тема финансирования мероприятий по созданию пункта пропуска в новом аэропорту, и Хоценко выразил надежду на поддержку со стороны федерального правительства в этом вопросе.
Губернатор поблагодарил Дмитрия Григоренко за внимание и поддержку, оказанную Омской области в рамках этого важного проекта.