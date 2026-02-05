Медведев заявил, что РФ защищает граждан на своей исторической территории

Медведев напомнил о цели СВО после захвата главы Венесуэлы Николаса Мадуро силами США. По его словам, последующая апелляция Соединенных Штатов к тому, что сегодня и «другие так делают» с намеком на решение России о проведении специальной военной операции, «не работает».