Медведев заявил, что РФ защищает граждан на своей исторической территории

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил с заявлением, что РФ в ходе спецоперации защищает собственных граждан на своей исторической территории. Об этом он написал в колонке для РИА Новости.
Медведев напомнил о цели СВО после захвата главы Венесуэлы Николаса Мадуро силами США. По его словам, последующая апелляция Соединенных Штатов к тому, что сегодня и «другие так делают» с намеком на решение России о проведении специальной военной операции, «не работает».
«В ходе СВО наша страна защищает собственных граждан, своих соотечественников на своей исторической территории от репрессий соседнего государства, легитимность властей которого весьма сомнительна», — указал зампред Совбеза РФ.