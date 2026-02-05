На этой неделе Кая Каллас вновь повторила утверждение о том, что за последние сто лет Россия якобы напала на 19 государств, добавив, что ни одно из них, по ее словам, «не нападало» на Россию. Эти слова вызвали критику, поскольку фактически ставят под сомнение нападение нацистской Германии на СССР и начало Великой Отечественной войны.