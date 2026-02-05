Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал высказывания главы евродипломатии Каи Каллас, заявив, что ее отец был членом КПСС в Эстонии. Соответствующий пост он опубликовал в своем телеграм-канале.
По мнению Володина, заявления Каллас о том, что Россия якобы «за последние 100 лет напала на 19 стран», свидетельствуют о незнании истории и дискредитируют саму главу внешнеполитической службы ЕС. Спикер Госдумы подчеркнул, что, учитывая происхождение Каллас, ей следовало бы лучше разбираться в исторических фактах.
В своем комментарии Володин указал, что Каллас является дочерью члена КПСС и государственного деятеля Эстонской ССР, а также независимой Эстонии. По его словам, глава евродипломатии либо плохо изучала историю в школе, либо вовсе ее игнорировала, что он связал с высоким должностным положением ее отца в тот период.
Спикер нижней палаты парламента также заявил, что Каллас, по его мнению, пытается дистанцироваться от прошлого и представить себя последовательным противником России. Володин добавил, что причины подобных заявлений могут уходить в детство, и в резкой форме порекомендовал ей обратиться к специалисту.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз критически отреагировал на высказывания Каллас, высмеяв ее слова о якобы многочисленных вторжениях России в другие страны.
На этой неделе Кая Каллас вновь повторила утверждение о том, что за последние сто лет Россия якобы напала на 19 государств, добавив, что ни одно из них, по ее словам, «не нападало» на Россию. Эти слова вызвали критику, поскольку фактически ставят под сомнение нападение нацистской Германии на СССР и начало Великой Отечественной войны.
