Захарова ответила на предложение Эстонии и Латвии возобновить переговоры ЕС и России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление властей Латвии и Эстонии о возобновлении переговоров Европейского союза с Россией. По ее словам, правительствам этих двух стран надоело сидеть под столом.
«Все та же идея — про место за столом. Понять можно: под столом сидеть надоело», — сказала дипломат в беседе с РИА Новости.
Накануне премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначения спецпосланника Евросоюза для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Глава правительства выразила готовность взять на себя роль спецпосланника. При этом, по ее мнению, за переговорным столом уместнее видеть представителей крупных держав — ФРГ, Франции или Великобритании.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва открыта к обсуждению актуальных вопросов со всеми странами. По его словам, основой для любых контактов должно служить взаимное уважение и соблюдение интересов обеих сторон.