Захарова ответила на предложение Эстонии и Латвии возобновить переговоры ЕС и России

Накануне премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначения спецпосланника Евросоюза для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Глава правительства выразила готовность взять на себя роль спецпосланника. При этом, по ее мнению, за переговорным столом уместнее видеть представителей крупных держав — ФРГ, Франции или Великобритании.