Начался второй день трехсторонних переговоров по Украине

Главной темой, как и в предыдущем раунде, является территориальный вопрос. Зеленский говорил, что его решение невозможно без прямых контактов с российским президентом Владимиром Путиным. В Москве отмечали, что на повестке дня есть множество других вопросов, в частности, с Россией не согласовывали гарантии безопасности Украине.