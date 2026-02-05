Король Нидерландов высоко оценил реформы в Казахстане

Посол Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов Акан Рахметуллин вручил верительные грамоты Королю Нидерландов Виллему-Александру. Церемония стала важным дипломатическим этапом, подчеркнувшим высокий уровень доверия и устойчивый характер двусторонних отношений между двумя странами, передает DKNews.kz.
После официальной части состоялась краткая, но содержательная беседа. В ходе разговора казахстанский дипломат подробно проинформировал Короля о внутриполитическом и социально-экономическом развитии Казахстана, сделав акцент на масштабных реформах, реализуемых по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева.
Реформы и курс на модернизацию.
Особое внимание было уделено дальнейшим направлениям модернизации страны. Посол отметил, что реформы направлены на укрепление государственности, формирование устойчивой экономики и повышение благосостояния и правового статуса граждан. Также Король был ознакомлен с ключевыми положениями выступления Главы государства на V заседании Национального курултая и его интервью газете «Turkistan».
Король Виллем-Александр положительно оценил проводимый в Казахстане курс реформ, подчеркнув их значимость для долгосрочного развития страны и повышения качества жизни граждан.
Потенциал сотрудничества: от инвестиций до «зеленых» технологий.
В ходе встречи стороны отметили значительный потенциал для дальнейшего развития казахско-нидерландского сотрудничества. Отдельный акцент был сделан на сферах инноваций и высоких технологий, где интересы двух стран во многом совпадают.
Нидерланды остаются одним из ключевых инвестиционных и торговых партнеров Казахстана в Европе. Взаимный интерес деловых кругов создает прочную основу для расширения сотрудничества в таких стратегически важных направлениях, как энергетика, логистика, водное управление, устойчивые технологии и «зеленая» экономика.
Сигнал для бизнеса и партнеров.
Вручение верительных грамот и последующие переговоры стали не просто формальной дипломатической процедурой, а важным сигналом о готовности сторон углублять практическое взаимодействие. На фоне глобальных вызовов и трансформации мировой экономики Казахстан и Нидерланды демонстрируют стремление развивать партнерство, основанное на доверии, взаимной выгоде и долгосрочном видении.
Для Казахстана это еще один шаг к укреплению позиций на европейском направлении и привлечению инвестиций в современные и устойчивые отрасли экономики.