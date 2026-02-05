Король Нидерландов высоко оценил реформы в Казахстане

Особое внимание было уделено дальнейшим направлениям модернизации страны. Посол отметил, что реформы направлены на укрепление государственности, формирование устойчивой экономики и повышение благосостояния и правового статуса граждан. Также Король был ознакомлен с ключевыми положениями выступления Главы государства на V заседании Национального курултая и его интервью газете «Turkistan».