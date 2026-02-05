Ричмонд
Дмитриев заявил о прогрессе в переговорах по Украине

Дмитриев заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.

Источник: © РИА Новости

АБУ-ДАБИ, 5 фев — РИА Новости. В вопросе урегулирования украинского кризиса есть прогресс, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Идет хорошее, позитивное движение вперед.», — сказал он.

Разжигатели войны из Европы и Британии постоянно стремятся влезть и помешать этому процессу. Однако чем больше попыток они предпринимают, тем очевиднее прогресс, отметил Дмитриев.

Накануне в Абу-Даби начался второй раунд переговоров между представителями России, США и Украины по вопросам безопасности. Неназванный украинский чиновник заявил порталу Axios, что встреча была продуктивной.

Сегодня делегации продолжили работу. Как и вчера, мероприятие проходит в закрытом формате. По словам источника РИА Новости, атмосфера там позитивная. После переговоров ожидается коммюнике.

Мирный процесс по Украине.

Первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы с участием представителей России, Украины и США прошел 23 и 24 января. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном.

Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией США во главе с Уиткоффом.

Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной Путиным и Трампом в Аляске 15 августа, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.

