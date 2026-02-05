Что изменится в отношениях Казахстана и США после переговоров в Вашингтоне

Переговоры стали важным элементом углубляющегося казахстанско-американского диалога и подтвердили взаимную нацеленность сторон на развитие расширенного стратегического партнерства, передает DKNews.kz.
От политики до экономики и безопасности.
Стороны предметно обсудили широкий круг актуальных вопросов двусторонней повестки. В центре внимания оказались политическое и экономическое взаимодействие, развитие торговли и инвестиций, сотрудничество в сфере энергетики и критических минералов. Отдельно состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и глобальной безопасности, которые приобретают все большее значение на фоне меняющейся международной обстановки.
Казахстанская сторона подчеркнула стратегическую роль страны в обеспечении устойчивости глобальных цепочек поставок энергоносителей и критических минералов. Было отмечено, что именно это направление сегодня становится одним из ключевых элементов практического взаимодействия между Казахстаном и США.
Расширенное стратегическое партнерство и новые форматы.
В ходе встречи стороны подтвердили намерение и далее развивать Расширенное стратегическое партнерство. Особое внимание было уделено американской инициативе по созданию Совета мира, а также участию Казахстана в данном формате в качестве страны-учредителя.
Также обсуждались вопросы подготовки участия Казахстана в Саммите G20, который состоится в декабре 2026 года в Майами. Этот аспект был обозначен как важная международная площадка для продвижения интересов страны и укрепления ее роли в глобальной экономике.
Инвестиции на миллиарды и практические проекты.
Отдельный акцент в переговорах был сделан на реализации ранее достигнутых договоренностей и инвестиционных проектов на сумму порядка 17 млрд долларов США. Эти договоренности были зафиксированы по итогам визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон и Саммита «С5+1».
Речь идет не только о цифрах, но и о конкретных проектах, которые уже формируют долгосрочную основу экономического сотрудничества и создают новые точки роста для обеих сторон.
Оценка США и взгляд в будущее.
Со своей стороны американский дипломат отметил Казахстан как надежного партнера в Центральной Азии и на международной арене. Он выразил уверенность, что предстоящие контакты придадут дополнительный импульс развитию двусторонних отношений и расширению практического сотрудничества.
По итогам встречи стороны договорились укреплять взаимодействие в рамках уже существующих форматов, а также за счет запуска новых механизмов и инициатив. Переговоры в Вашингтоне показали: Казахстан и США делают ставку на долгосрочное партнерство, основанное на взаимном доверии, экономической взаимовыгоде и общих стратегических интересах.