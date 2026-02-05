Политическая реформа в Казахстане: почему она имеет значение

Предлагаемые реформы, прежде всего парламентская, направлены на усиление роли законодательной власти и углубление системы сдержек и противовесов. Переход к однопалатному парламенту — Курултаю — с расширенными полномочиями в сфере ключевых назначений, включая конституционный контроль, аудит и администрирование выборов, призван повысить подотчетность управления и снизить зависимость системы от одного центра власти. Создание консультативного Народного совета (Халық Кеңесі) с представительством регионов и общественных групп направлено на институционализацию общенационального диалога и формирование устойчивых каналов участия и консенсуса. Введение института Вице-президента, назначаемого Президентом с согласия Парламента, рассматривается как механизм институциональной устойчивости и преемственности власти. Закрепление конституционных гарантий защиты персональных цифровых данных отражает понимание того, что легитимность современного государства все в большей степени зависит от доверия к обращению с информацией и правам граждан в цифровой экономике.