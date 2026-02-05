Политическая реформа в Казахстане: почему она имеет значение

Политическая реформа в Казахстане важна не потому, что предполагает косметические изменения в системе управления, а потому, что нацелена на пересборку самой логики функционирования государства. Обозначенная новым этапом политической модернизации после конституционной реформы 2022 года, она ориентирована на повышение устойчивости государства, рост эффективности государственного управления и институциональное выстраивание более сбалансированной системы сдержек и противовесов в рамках формулы «Сильный Президент — Влиятельный Парламент — Подотчетное Правительство».
При последовательной и добросовестной реализации данный пакет реформ имеет значение не только для внутренней политики. Он способен оказать влияние на долгосрочную экономическую трансформацию, демократическое развитие и международные позиции Казахстана.
Значение политической реформы в Казахстане.
В своей основе реформа опирается на один из ключевых выводов политической экономии: институты являются не фоновым условием, а самостоятельным фактором долгосрочного развития. Исследователи, включая Дугласа Норта, подчеркивали, что именно институты формируют систему стимулов и трансакционных издержек, а значит напрямую влияют на инвестиции, инновации и производительность. Для экономик со средним уровнем дохода, особенно стремящихся перейти от сырьевой и экстенсивной модели роста к экономике добавленной стоимости и инноваций, качество государственного управления становится жестким ограничением развития.
Экономический вызов Казахстана типичен для многих стран этой группы и заключается в необходимости поддержания устойчивого роста через структурную трансформацию. Это предполагает:
a) снижение зависимости от сырьевых ресурсов;
b) развитие высокопроизводственных отраслей и современных услуг;
c) усиление конкуренции и динамики частного сектора;
d) повышение эффективности и добросовестности государственного управления.
Все эти задачи нельзя рассматривать как сугубо экономические. Они напрямую зависят от предсказуемости и уровня доверия к политико-институциональной среде.
С экономической точки зрения политическая стабильность и предсказуемость важны по нескольким хорошо изученным каналам.
Во-первых, это долгосрочные инвестиции и проблема достоверных обязательств. В условиях резких политических изменений и отсутствия устойчивых гарантий неизменности правил инвесторы сокращают горизонты планирования. Исследования неопределенности и инвестиций (Диксит, Пиндык) показывают, что при высокой неопределенности компании откладывают необратимые инвестиции, поскольку ожидание само по себе приобретает ценность.
Во-вторых, система сдержек и противовесов выполняет функцию стабилизатора политики. Эмпирические исследования демонстрируют, что институциональные ограничения дискреционной власти снижают риск резких политических разворотов. Для стран, ориентированных на индустриальное обновление и рост производительности, это критично, поскольку структурная трансформация требует устойчивых, многолетних обязательств в сфере реформ и предоставления общественных благ — от образования и инфраструктуры до регуляторной модернизации и конкурентной политики.
В-третьих, качество управления напрямую связано с производительностью и совокупной факторной продуктивностью. Институциональная экономика связывает верховенство права и качество институтов с устойчивым ростом благосостояния (Норт, позднее — Аджемоглу и Робинсон, Родрик и другие авторы).
С этой точки зрения ключевым элементом казахстанской реформы является не отдельное институциональное нововведение, а стремление институционализировать предсказуемость. Речь идет о переходе от управления, основанного на ситуативных решениях и неформальных договоренностях, к управлению, опирающемуся на четкое распределение ролей, усиленный надзор и более надежное соблюдение правил.
Предлагаемые реформы, прежде всего парламентская, направлены на усиление роли законодательной власти и углубление системы сдержек и противовесов. Переход к однопалатному парламенту — Курултаю — с расширенными полномочиями в сфере ключевых назначений, включая конституционный контроль, аудит и администрирование выборов, призван повысить подотчетность управления и снизить зависимость системы от одного центра власти. Создание консультативного Народного совета (Халық Кеңесі) с представительством регионов и общественных групп направлено на институционализацию общенационального диалога и формирование устойчивых каналов участия и консенсуса. Введение института Вице-президента, назначаемого Президентом с согласия Парламента, рассматривается как механизм институциональной устойчивости и преемственности власти. Закрепление конституционных гарантий защиты персональных цифровых данных отражает понимание того, что легитимность современного государства все в большей степени зависит от доверия к обращению с информацией и правам граждан в цифровой экономике.
В совокупности эти реформы важны потому, что они логично увязываются с ключевым экономическим императивом ближайших десятилетий — переходом к модели роста с более высокой добавленной стоимостью за счет повышения качества управления и снижения неопределенности.
Соответствие международной практике, включая опыт Республики Корея.
Реформаторская повестка Казахстана в целом соответствует широкому спектру международных практик государственного управления в президентских, полупрезидентских и парламентских системах, особенно в странах, где демократическая консолидация требовала укрепления доверия к нейтральным институтам.
Во-первых, речь идет об усилении системы сдержек и противовесов через институциональный дизайн. Международный опыт показывает, что устойчивое управление опирается на независимые или квазинезависимые институты — органы конституционного контроля, аудита и администрирования выборов, поддержанные прозрачными процедурами назначения и реальным парламентским надзором. Расширение роли Парламента в этих процессах соответствует глобальной тенденции ограничения чрезмерной концентрации полномочий.
Во-вторых, особое значение имеет независимость органов выборов и конституционного контроля. Акцент Казахстана на институционализации легитимности выборов и конституционного надзора соотносится с практиками ряда демократий, где доверие к электоральному процессу обеспечивается специальными органами, защищенными от текущего политического давления. В Республике Корея, например, Национальная избирательная комиссия имеет конституционный статус независимого органа, а Конституционный суд играет ключевую роль в системе конституционного правосудия. Важен не перенос конкретной модели, а сам принцип институциональной защищенности и четкого мандата.
В-третьих, усиление парламентского надзора и механизмов подотчетности соответствует стандартам надлежащего управления в развитых демократиях. Национальное собрание Кореи, как и многие парламенты, осуществляет контроль через слушания, аудиты и процедуры согласования назначений, переводя политические конфликты в институциональные рамки. Формула «Сильный Президент — Влиятельный Парламент — Подотчетное Правительство» отражает именно эту логику.
В-четвертых, пропорциональная избирательная система способна повысить ответственность партий за программные платформы, укрепить программную политику и стимулировать коалиционное взаимодействие. Несмотря на риски фрагментации, международный опыт показывает, что при наличии прозрачного финансирования партий, равного доступа к медиа и эффективных парламентских процедур пропорциональное представительство может способствовать демократическому развитию.
Наконец, конституционная защита цифровых прав соответствует глобальному тренду правового регулирования цифровой эпохи. Государства все чаще рассматривают защиту данных и цифровые права как элемент легитимности современного управления и как условие участия в высокостандартных торговых и технологических экосистемах.
В целом предлагаемые институциональные изменения в Казахстане, особенно в части усиления роли Парламента, нейтральных институтов и защиты прав, хорошо соотносятся с международными нормами и перекликаются с элементами, сыгравшими важную роль в демократической консолидации Республики Корея.
Потенциальное влияние на демократическое развитие и международный имидж Казахстана.
1) Демократическое развитие: институционализация плюрализма и подотчетности.
Демократический потенциал реформы заключается в возможности перехода от управления, основанного на широкой политической дискреции, к системе институционализированной подотчетности. Это предполагает более реальные ограничения исполнительной власти через усиленные полномочия Парламента, создание структурированных каналов участия и диалога через Халық Кеңесі, а также повышение предсказуемости политики за счет формализованных процедур и правил.
В то же время демократический эффект напрямую зависит от практики реализации. Сравнительный опыт указывает на типичные риски: формально разделенные, но фактически контролируемые процедуры назначения; консультативные органы, сводимые к символическим функциям; партийные системы, конкурентные по форме, но ограниченные по содержанию; надзорные институты без реальной финансовой и правоприменительной автономии.
Ключевым критерием успеха станут измеримые изменения: прозрачность назначений, достоверность аудитов, реальная честность выборов, повышение предсказуемости политики и действенные механизмы защиты прав, включая цифровые.
2) Международный профиль: доверие, инвестиционный климат и дипломатическое позиционирование.
Международная репутация Казахстана в значительной степени определяется институциональной надежностью. Для инвесторов, рейтинговых агентств и многосторонних партнеров политические реформы важны постольку, поскольку они снижают риски и повышают устойчивость политических обязательств.
Более убедительная система сдержек и противовесов способна уменьшить воспринимаемую волатильность политики и укрепить доверие к долгосрочным инвестициям, особенно в несырьевых секторах. Успешная реформа, закрепленная через референдум, усиливает нарратив институциональной модернизации. Конституционное закрепление цифровых прав и предсказуемых правил управления повышает совместимость страны с современными торговыми, инвестиционными и технологическими режимами.
3) Урок корейского опыта: реформы до кризиса, а не под его давлением.
Сравнение с корейским опытом позволяет сделать важный политико-экономический вывод. Реформы могут реализовываться либо как внутренне осмысленный и постепенный процесс, либо как вынужденный, кризисный и ускоренный переход с высокими социальными издержками. Азиатский кризис 1997—1998 годов показал, что реформы, проводимые под внешним давлением, действительно восстанавливают доверие, но ценой серьезных социальных потрясений.
Для Казахстана вывод очевиден: оптимальное окно для институциональных и структурных реформ — до наступления кризиса. Если стране удастся реализовать политическую реформу на внутренней основе, укрепив сдержки и противовесы, предсказуемость и подотчетность, это повысит шансы на структурную трансформацию с меньшими социальными издержками.
Текущая политическая реформа в Казахстане представляет собой институциональную инвестицию в доверие к государству. Она соответствует международным практикам, усиливает роль Парламента и нейтральных институтов, закрепляет современные права и при успешной реализации способна укрепить демократическое развитие и международные позиции страны.
Стратегическая цель этой реформы выходит за рамки абстрактной политической модернизации. Речь идет о формировании институциональных условий для долгосрочного роста и перехода к экономике с более высокой добавленной стоимостью без тех высоких социальных и экономических издержек, которые неизбежны, когда реформы откладываются до момента кризиса.
Чон Минхён, научный сотрудник Корейского института международной экономической политики (KIEP), PhD (экономика).