В Казахстане разработают отдельный закон об НПО

Также в законе предусмотрены квоты и специальные механизмы для сельских, малых, новых и молодежных НПО в конкурсах и программах поддержки. Что касается инфраструктуры НПО, то она будет создана за счет бюджета либо на основе партнерства между государством и неправительственной организацией. К тому же, для господдержки будут разработаны специальные стандарты.