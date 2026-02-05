Ричмонд
В Казахстане разработают отдельный закон об НПО

Документ будет регулировать деятельность неправительственных организаций.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 5 фев — Sputnik. Минкультуры и информации Казахстана разместило Консультативный документ регуляторной политики к законопроекту «О неправительственных организациях» на портале «Открытые НПА».

В тексте сказано, что в республике разрабатывается отдельный закон об НПА. Действующий закон, который регулирует их деятельность, не охватывает все аспекты, заявили в ведомстве. А потому, необходим новый отдельный закон, в котором будут отражены все принципы, права и обязанности неправительственных организаций.

В новом законе определяются организации, которые будут подпадать под НПО, это:

благотворительные организации;

палаты нотариусов, адвокатов и арбитражные палаты;

спортивные федерации.

А также профессиональные организации и другие. Подробный список еще дополняется.

Также в законе предусмотрены квоты и специальные механизмы для сельских, малых, новых и молодежных НПО в конкурсах и программах поддержки. Что касается инфраструктуры НПО, то она будет создана за счет бюджета либо на основе партнерства между государством и неправительственной организацией. К тому же, для господдержки будут разработаны специальные стандарты.

Еще в Казахстане будет создана единая национальная цифровая платформа для НПО (e-NPO), интегрированная с eGov и ведомственными системами, которую будет вести уполномоченный орган во взаимодействии с Минюстом, БНС и налоговыми органами.