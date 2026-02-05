Медведев считает, что Трамп или его преемник могут помиловать Мадуро

По его словам, позиция Штатов не выдерживает никакой критики с точки зрения международного права, и Вашингтон последовательно игнорирует вопросы абсолютного иммунитета первого лица, принципа территориальной целостности и норм в области прав человека.
«Разумеется, все вышеописанные нормы прецедентного права, как и принципы международного публичного правопорядка, могут быть проигнорированы Белым домом в угоду неоднократно обозначенным “национальным интересам”, как это обычно и бывало в истории США», — написал Медведев в авторской колонке для РИА «Новости».
Вместе с тем зампред Совбеза считает, что Вашингтон всё же может наказать Мадуро в назидание всем несогласным с «Доктриной Монро» — положению, согласно которому Штаты считают себя главными в Западном полушарии. Однако возможен и другой исход.
«Он также вполне вероятно будет помилован — если не самим Трампом, то его преемником», — добавил Медведев.
Ранее сообщалось, что во время захвата Николаса Мадуро венесуэльские военные сделали как минимум два пуска из переносных зенитных комплексов, но оба оказались безрезультатными. Об этом рассказал российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров, отметив, что ракеты «Игла» так и не достигли целей. По его словам, причиной провала стала слабая подготовка расчётов: техника была, но эффективно воспользоваться ею венесуэльские специалисты не смогли.