Медведев считает, что Трамп или его преемник могут помиловать Мадуро

Дональд Трамп или его преемник на посту президента США могут помиловать венесуэльского лидера Николаса Мадуро, недавно захваченного американской армией в собственной резиденции. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Источник: Reuters

По его словам, позиция Штатов не выдерживает никакой критики с точки зрения международного права, и Вашингтон последовательно игнорирует вопросы абсолютного иммунитета первого лица, принципа территориальной целостности и норм в области прав человека.

«Разумеется, все вышеописанные нормы прецедентного права, как и принципы международного публичного правопорядка, могут быть проигнорированы Белым домом в угоду неоднократно обозначенным “национальным интересам”, как это обычно и бывало в истории США», — написал Медведев в авторской колонке для РИА «Новости».

Вместе с тем зампред Совбеза считает, что Вашингтон всё же может наказать Мадуро в назидание всем несогласным с «Доктриной Монро» — положению, согласно которому Штаты считают себя главными в Западном полушарии. Однако возможен и другой исход.

«Он также вполне вероятно будет помилован — если не самим Трампом, то его преемником», — добавил Медведев.

Ранее сообщалось, что во время захвата Николаса Мадуро венесуэльские военные сделали как минимум два пуска из переносных зенитных комплексов, но оба оказались безрезультатными. Об этом рассказал российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров, отметив, что ракеты «Игла» так и не достигли целей. По его словам, причиной провала стала слабая подготовка расчётов: техника была, но эффективно воспользоваться ею венесуэльские специалисты не смогли.

Напомним, 3 января США провели военную операцию против Венесуэлы, в результате которой был захвачен президент Николас Мадуро, что вызвало международный резонанс. МИД РФ призвал Вашингтон освободить южноамериканского политика. Ближайшее судебное заседание по его делу назначено на 17 марта.

