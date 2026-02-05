Медведев считает, что Трамп или его преемник могут помиловать Мадуро

Ранее сообщалось, что во время захвата Николаса Мадуро венесуэльские военные сделали как минимум два пуска из переносных зенитных комплексов, но оба оказались безрезультатными. Об этом рассказал российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров, отметив, что ракеты «Игла» так и не достигли целей. По его словам, причиной провала стала слабая подготовка расчётов: техника была, но эффективно воспользоваться ею венесуэльские специалисты не смогли.