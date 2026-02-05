КНР не присоединится к переговорам о ядерном разоружении

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Китай не сможет присоединиться к переговорам о разоружении на текущем этапе из-за разницы в ядерном потенциале с США. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя стремление Вашингтона добиться от Пекина участия в механизмах ядерного разоружения.
«Ядерные силы Китая находятся на уровне, который отличен от арсенала США. На данном этапе КНР не сможет участвовать в переговорах по ядерному разоружению», — отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства. По словам дипломата, «Китай последовательно выступает за то, чтобы продвижение ядерного разоружения соответствовало принципам поддержания глобальной стратегической стабильности».
США неоднократно заявляли, что считают необходимым выработать новые механизмы ядерного разоружения, в которых бы Пекин участвовал наряду с Вашингтоном и Москвой. В посольстве КНР в Вашингтоне ТАСС заявили, что Пекин считает несправедливым и нерезонным стремление США добиться уже на текущем этапе подключения Китая к российско-американскому процессу сокращения ядерных вооружений. Так дипмиссия прокомментировала очередной призыв госсекретаря Марко Рубио.
Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. Как заявил МИД России, в сложившихся обстоятельствах Москва исходит из того, что стороны больше не связаны какими-либо обязательствами в контексте договора и свободны в выборе своих последующих шагов. Россия намерена действовать «ответственно и взвешенно», выстраивая свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере, добавили в министерстве.