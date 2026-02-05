КНР не присоединится к переговорам о ядерном разоружении

Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. Как заявил МИД России, в сложившихся обстоятельствах Москва исходит из того, что стороны больше не связаны какими-либо обязательствами в контексте договора и свободны в выборе своих последующих шагов. Россия намерена действовать «ответственно и взвешенно», выстраивая свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере, добавили в министерстве.