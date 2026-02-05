Военный флот США избавляется от одного из 11 атомных авианосцев

USS Nimitz — старейший авианосец, стоящий на вооружении США. Он был введен в строй в 1975 году. Спустя полвека службы корабль спишут. Авианосец в настоящее время находится на базе в Бремертоне в штате Вашингтон. Его готовят к выгрузке ядерного топлива, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информационную службу Военно-морского института США (USNI).
Через год, в марте 2027 года, на службу в ВМС США поступит новый авианосец — USS John F. Kennedy класса Gerald Ford. Его начали строить в августе 2015 года на верфи Newport News Shipbuilding в штате Вирджиния. Сейчас корабль проходит ходовые испытания в море. Новый авианосец обошелся бюджету в 13,2 млрд долларов. На палубе корабля смогут базировать до 90 самолетов и вертолетов различных типов.
Сейчас военно-морские силы Вашингтона включают девять атомных авианосцев класса Nimitz и одним класса Gerald Ford. Пять авианосцев находятся в порту Норфолка в Верджинии, остальные базируются на тихоокеанских базах в Сан-Диего в Калифорнии, Бремертоне в Вашингтоне и Йокосуке в Японии.
Три авианосца выполняют оперативные задания: USS Gerald R. Ford в Карибском море, USS Abraham Lincoln в Аравийском море и USS Theodore Roosevelt дежурит в Тихом океане.