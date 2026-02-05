Военный флот США избавляется от одного из 11 атомных авианосцев

Через год, в марте 2027 года, на службу в ВМС США поступит новый авианосец — USS John F. Kennedy класса Gerald Ford. Его начали строить в августе 2015 года на верфи Newport News Shipbuilding в штате Вирджиния. Сейчас корабль проходит ходовые испытания в море. Новый авианосец обошелся бюджету в 13,2 млрд долларов. На палубе корабля смогут базировать до 90 самолетов и вертолетов различных типов.