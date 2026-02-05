Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военный флот США избавляется от одного из 11 атомных авианосцев

В составе ВМС США в марте 2026 года сократится количество атомных авианосцев — корабль USS Nimitz выведут из эксплуатации и отправят на утилизацию. Пентагон будет временно располагать только десятью авианосцами с ядерным топливом, пишет «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Navy

USS Nimitz — старейший авианосец, стоящий на вооружении США. Он был введен в строй в 1975 году. Спустя полвека службы корабль спишут. Авианосец в настоящее время находится на базе в Бремертоне в штате Вашингтон. Его готовят к выгрузке ядерного топлива, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информационную службу Военно-морского института США (USNI).

Через год, в марте 2027 года, на службу в ВМС США поступит новый авианосец — USS John F. Kennedy класса Gerald Ford. Его начали строить в августе 2015 года на верфи Newport News Shipbuilding в штате Вирджиния. Сейчас корабль проходит ходовые испытания в море. Новый авианосец обошелся бюджету в 13,2 млрд долларов. На палубе корабля смогут базировать до 90 самолетов и вертолетов различных типов.

Сейчас военно-морские силы Вашингтона включают девять атомных авианосцев класса Nimitz и одним класса Gerald Ford. Пять авианосцев находятся в порту Норфолка в Верджинии, остальные базируются на тихоокеанских базах в Сан-Диего в Калифорнии, Бремертоне в Вашингтоне и Йокосуке в Японии.

Три авианосца выполняют оперативные задания: USS Gerald R. Ford в Карибском море, USS Abraham Lincoln в Аравийском море и USS Theodore Roosevelt дежурит в Тихом океане.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше