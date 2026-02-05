Гутерриш предупредил об угрозе финансового краха ООН

Он напомнил, что решения о невыплате взносов, за счет которых финансируется значительная часть утвержденного регулярного бюджета, ведут к структурному кризису. «Согласно существующим финансовым правилам, если средства не получены, организация юридически обязана вернуть “неизрасходованные” суммы, даже если задачи не могут быть полностью реализованы. В результате возникают оперативные задержки, снижается эффективность выполнения мандатов, утвержденных самими государствами-членами. Это подвергает ООН структурным финансовым рискам и ставит перед жестким выбором: государства-члены должны либо согласиться на реформирование финансовых правил ООН, либо принять вполне реальную перспективу ее финансового краха», — сказал генсек.