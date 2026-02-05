Гутерриш предупредил об угрозе финансового краха ООН

РИМ, 5 февраля. /ТАСС/. Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил о «вполне реальной перспективе финансового краха» всемирной организации. В интервью газете La Repubblica он заявил, что без реформирования правил финансирования создается «структурный кризис».
«Я подчеркнул, что это не обычная проблема с денежными потоками. Я ясно дал понять государствам-членам, что, хотя ООН и справлялась с трудными периодами невыплаты взносов в прошлом, нынешняя ситуация кардинально отличается», — сказал он, отвечая на вопрос о недавно разосланном им «послам письме», в котором говорится о «близком финансовом крахе».
Он напомнил, что решения о невыплате взносов, за счет которых финансируется значительная часть утвержденного регулярного бюджета, ведут к структурному кризису. «Согласно существующим финансовым правилам, если средства не получены, организация юридически обязана вернуть “неизрасходованные” суммы, даже если задачи не могут быть полностью реализованы. В результате возникают оперативные задержки, снижается эффективность выполнения мандатов, утвержденных самими государствами-членами. Это подвергает ООН структурным финансовым рискам и ставит перед жестким выбором: государства-члены должны либо согласиться на реформирование финансовых правил ООН, либо принять вполне реальную перспективу ее финансового краха», — сказал генсек.
Он также указал на ослабление многополярности, необходимой для поиска ответов современным вызовам — от конфликтов до климатических изменений. Глава ООН отметил опасную тенденцию «превосходства закона силы над силой закона», что, в свою очередь, угрожает международному праву.
Гутерриш прибыл в Италию для участия в церемонии открытия 6 февраля в Милане XXV Зимних олимпийских игр.