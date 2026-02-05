Возвращение демократов к власти похоронит США, считает Яковенко

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Возвращение к власти в США демократической партии после президентства Дональда Трампа будет гарантированно хоронить Соединенные Штаты, высказал мнение в статье для сайта ria.ru заместитель гендиректора международной медиагруппы «Россия сегодня», член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
«Что будет с Америкой — не вопрос сегодняшнего дня. Ясно, что возврат к политике демпартии гарантированно будет хоронить страну и вызовет новую реакцию посерьезнее Трампа», — считает он.
Яковенко указал, что, как понимает и сам Трамп, в старой системе США не могут решить свои проблемы, в том числе справиться с госдолгом. У идеологии Трампа есть будущее, но ее реализация требует радикальных мер, к которым страна еще не готова, считает замгендиректора медиагруппы.
«У него (Трампа — ред.) ограниченный временной ресурс ввиду промежуточных выборов в конгресс в начале ноября этого года. Поэтому нельзя исключать какого-то ускорения или варианта президентского правления, которое в принципе заложено в американской системе», — отметил также Яковенко в статье.