«Несамостоятельность в иранском кейсе»: политолог о зависимости Трампа от Нетаньяху

«Зависимость Трампа от Нетаньяху такова, что Израиль ведет сейчас себя с Трампом ровно так же, как ведет себя с Трампом “глобальный Лондон” по Украине. Публично и в ультимативной форме формулируется повестка, шаг Трампа в сторону от которой ведет к срыву переговоров в эскалацию конфликта», — уверен эксперт.