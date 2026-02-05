Ричмонд
«Несамостоятельность в иранском кейсе»: политолог о зависимости Трампа от Нетаньяху

Вновь возобновившиеся споры между США и Ираном о месте, формате и повестке переговоров еще раз подчеркивают несамостоятельность американского президента Дональда Трампа в иранском кейсе. Такое мнение высказал политолог Максим Жаров.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Зависимость Трампа от Нетаньяху такова, что Израиль ведет сейчас себя с Трампом ровно так же, как ведет себя с Трампом “глобальный Лондон” по Украине. Публично и в ультимативной форме формулируется повестка, шаг Трампа в сторону от которой ведет к срыву переговоров в эскалацию конфликта», — уверен эксперт.

Судя по заявлениям американского президента, направленным против Тегерана, он не осознает, что инициатива по иранскому вопросу ускользает от США. Жаров считает, что Израиль фактически в открытую подталкивает Трампа к военному решению иранского вопроса.

Ранее глава Белого дома пригрозил Ирану «очень плохими вещами» за попытки возобновить ядерную программу.

Переговоры Ирана и США по ядерной программе Тегерана запланированы на 6 февраля. По информации главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, они пройдут в Омане.

