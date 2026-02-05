Эксперт раскрыл главную опасность истечения срока ДСНВ

«На сегодняшний день системы противоракетной обороны и в России, и в США способны поражать в основном одиночные ракеты и, может быть, небольшую группу. Отразить массированный налет пока ни наши, ни американские комплексы ПРО не в состоянии», — уточнил собеседник NEWS.ru. Он подчеркнул, что именно по этой причине американский президент Дональд Трамп заинтересован в создании современной системы ПВО «Золотой купол».
Кнутов отметил, что Россия имеет возможности для защиты территорий в случае гипотетического удара ядерным оружием. Он добавил, что в случае наращивания ядерного арсенала повышается риск непреднамеренного запуска, который может привести к взаимному обмену ударами.
Срок действия ДСНВ вышел 5 февраля. В Китае заявили, что отказ от продления соглашения увеличивает риски ядерной войны: в статье China Daily подчеркивается, что ответственность за пролонгацию действия договора несут США, так как Россия предложила подписать новую сделку, которая обеспечит соблюдение режима ядерного сдерживания.