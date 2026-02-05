Ричмонд
Эксперт раскрыл главную опасность истечения срока ДСНВ

Окончание срока действия двустороннего соглашения по дальнейшему сокращению и ограничению ядерного оружия между США и Россией может привести к наращиванию ядерных арсеналов. С массированной ядерной атакой не способна справиться ни одна современная система ПВО. На это обратил внимание в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

«На сегодняшний день системы противоракетной обороны и в России, и в США способны поражать в основном одиночные ракеты и, может быть, небольшую группу. Отразить массированный налет пока ни наши, ни американские комплексы ПРО не в состоянии», — уточнил собеседник NEWS.ru. Он подчеркнул, что именно по этой причине американский президент Дональд Трамп заинтересован в создании современной системы ПВО «Золотой купол».

Кнутов отметил, что Россия имеет возможности для защиты территорий в случае гипотетического удара ядерным оружием. Он добавил, что в случае наращивания ядерного арсенала повышается риск непреднамеренного запуска, который может привести к взаимному обмену ударами.

Срок действия ДСНВ вышел 5 февраля. В Китае заявили, что отказ от продления соглашения увеличивает риски ядерной войны: в статье China Daily подчеркивается, что ответственность за пролонгацию действия договора несут США, так как Россия предложила подписать новую сделку, которая обеспечит соблюдение режима ядерного сдерживания.

