Эксперт раскрыл главную опасность истечения срока ДСНВ

«На сегодняшний день системы противоракетной обороны и в России, и в США способны поражать в основном одиночные ракеты и, может быть, небольшую группу. Отразить массированный налет пока ни наши, ни американские комплексы ПРО не в состоянии», — уточнил собеседник NEWS.ru. Он подчеркнул, что именно по этой причине американский президент Дональд Трамп заинтересован в создании современной системы ПВО «Золотой купол».