WSJ: Иран ведет жесткую игру с США, пытаясь вывести их из равновесия

Отказ Ирана от запланированной встречи с представителями США в Турции и требование провести «узкие» переговоры в Омане — маневр «последней минуты» направлены на то, чтобы вывести из равновесия участников переговорного трека. Такого мнения придерживаются Джаред Малсин и Саммер Сэд, ближневосточные корреспонденты американской газеты The Wall Street Journal.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Пока Вашингтон наращивает силы на Ближнем Востоке, Тегеран, согласно статье, полон решимости поменяться с ним ролями и оказать давление на США. На этой неделе одновременно с отказом от переговоров в Турции Тегеран потребовал сократить число вопросов по ядерной программе, которые планируется обсудить; исключить из повестки переговоров свою ракетную программу и отношения с проиранскими прокси, хотя официальные лица США и стран Ближнего Востока предполагали, что эти вопросы уже были решены несколькими днями ранее.

Кроме того, Иран направил свой разведывательный беспилотник к американскому авианосцу USS Abraham Lincoln, а также два катера — для задержания танкера, шедшего под флагом США. Тактика Ирана, по мнению авторов, бросает вызов стилю дипломатии Дональда Трампа: он предпочитает быстро заключать сделки с помощью небольшого числа доверенных лиц.

Эксперты утверждают, что это свойственная Тегерану тактика ведения переговоров.

Иранские переговорщики уже неоднократно пытались в последнюю минуту изменить место и темы переговоров, чтобы переиграть других участников процесса.

Как признались представители ближневосточных стран после бесед с иранскими дипломатами, они мало что ожидают от пятничной встречи в Омане. Одни предполагают, что это скорее будет «обмен идеями без каких-либо конкретных результатов», другие утверждают, что они смирились с неизбежной военной конфронтацией между Ираном и США.

Авторы WSJ считают, что Иран одержал тактическую победу, сумев перенести переговоры в Оман.

Это более спокойное место, где иранские переговорщики столкнутся с меньшим давлением со стороны крупных региональных держав, таких как Турция, и не таким пристальным вниманием со стороны мировых СМИ, как в Стамбуле.

Тегеран настаивал на изменении места встречи, поскольку считал многосторонний, открытый формат переговоров в Турции мероприятием с высоким риском и низкой отдачей. Этот шаг является стратегической попыткой изменить условия переговоров в свою пользу.

Орал Тога
научный сотрудник Центра иранских исследований в Турции

Аналитики предупреждают, что с переносом переговоров в Оман будет труднее понять, на какие уступки готов пойти Тегеран по своей ядерной программе. Синан Ульген, директор турецкого аналитического центра Edam, считает, что Анкара попыталась бы определить «переговорный порог Ирана», в чем и состояло «преимущество присутствия Турции в зале переговоров».

Но теперь Иран, у которого не так много хороших «карт на руках», тянет время и рискует просчитаться, поскольку силовое противостояние продолжается, подытоживают авторы WSJ.

