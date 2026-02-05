WSJ: Иран ведет жесткую игру с США, пытаясь вывести их из равновесия

Пока Вашингтон наращивает силы на Ближнем Востоке, Тегеран, согласно статье, полон решимости поменяться с ним ролями и оказать давление на США. На этой неделе одновременно с отказом от переговоров в Турции Тегеран потребовал сократить число вопросов по ядерной программе, которые планируется обсудить; исключить из повестки переговоров свою ракетную программу и отношения с проиранскими прокси, хотя официальные лица США и стран Ближнего Востока предполагали, что эти вопросы уже были решены несколькими днями ранее.
Кроме того, Иран направил свой разведывательный беспилотник к американскому авианосцу USS Abraham Lincoln, а также два катера — для задержания танкера, шедшего под флагом США. Тактика Ирана, по мнению авторов, бросает вызов стилю дипломатии Дональда Трампа: он предпочитает быстро заключать сделки с помощью небольшого числа доверенных лиц.
Иранские переговорщики уже неоднократно пытались в последнюю минуту изменить место и темы переговоров, чтобы переиграть других участников процесса.
Как признались представители ближневосточных стран после бесед с иранскими дипломатами, они мало что ожидают от пятничной встречи в Омане. Одни предполагают, что это скорее будет «обмен идеями без каких-либо конкретных результатов», другие утверждают, что они смирились с неизбежной военной конфронтацией между Ираном и США.
Это более спокойное место, где иранские переговорщики столкнутся с меньшим давлением со стороны крупных региональных держав, таких как Турция, и не таким пристальным вниманием со стороны мировых СМИ, как в Стамбуле.
Тегеран настаивал на изменении места встречи, поскольку считал многосторонний, открытый формат переговоров в Турции мероприятием с высоким риском и низкой отдачей. Этот шаг является стратегической попыткой изменить условия переговоров в свою пользу.
Аналитики предупреждают, что с переносом переговоров в Оман будет труднее понять, на какие уступки готов пойти Тегеран по своей ядерной программе. Синан Ульген, директор турецкого аналитического центра Edam, считает, что Анкара попыталась бы определить «переговорный порог Ирана», в чем и состояло «преимущество присутствия Турции в зале переговоров».
Но теперь Иран, у которого не так много хороших «карт на руках», тянет время и рискует просчитаться, поскольку силовое противостояние продолжается, подытоживают авторы WSJ.