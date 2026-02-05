WSJ: Иран ведет жесткую игру с США, пытаясь вывести их из равновесия

Пока Вашингтон наращивает силы на Ближнем Востоке, Тегеран, согласно статье, полон решимости поменяться с ним ролями и оказать давление на США. На этой неделе одновременно с отказом от переговоров в Турции Тегеран потребовал сократить число вопросов по ядерной программе, которые планируется обсудить; исключить из повестки переговоров свою ракетную программу и отношения с проиранскими прокси, хотя официальные лица США и стран Ближнего Востока предполагали, что эти вопросы уже были решены несколькими днями ранее.