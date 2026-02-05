Ричмонд
Песков ответил на вопрос о якобы связи дела Эпштейна с спецслужбами России

Песков: нельзя комментировать версии о якобы связи дела Эпштейна с РФ серьезно.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что версии о якобы возможной связи дела финансиста Джеффри Эпштейна с российскими спецслужбами можно комментировать как угодно, только не серьезно.

Журналисты спросили Пескова, как в Кремле могут прокомментировать версию западных СМИ о том, что Эпштейн якобы мог иметь отношение к российским спецслужбам.

«Как угодно, только не серьезно. Хочется много шутить по поводу таких версий», — ответил Песков журналистам.

Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил, что Эпштейн якобы мог быть «российским шпионом». Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ответ на слова Туска предложил расследовать возможные родственные связи Туска и скандального американского финансиста.

