Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 5 февраля: главное

Консультации в Абу-Даби между представителями России, США и Украины продолжаются.
Переговоры продолжаются сегодня, поэтому рано пока подводить какие-то итоги.
Российская делегация оперативно докладывает Владимиру Путину о ходе консультаций в Абу-Даби.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений перестанет действовать по истечении 5 февраля.
Россия выражает свое сожаление в связи с завершением срока действия ДСНВ.
Инициатива Владимира Путина придерживаться ограничений стратегических вооружений и после истечения ДСНВ в течение года не получила ответа США.
РФ и по истечении срока Договора о стратегических наступательных вооружениях будет придерживаться ответственного подхода. Однако опираться Москва будет прежде всего на собственные национальные интересы.
РФ уважает нежелание КНР участвовать в ограничениях СНВ.
Наши китайские друзья занимают позицию, в соответствии с которой их ядерный потенциал несопоставим с ядерным потенциалом Соединенных Штатов и России, и поэтому они не хотят участвовать в переговорах, считают это нецелесообразным. Мы с уважением относимся к такой позиции.
Владимир Путин и Си Цзиньпин затронули тему ДСНВ с точки зрения последствий.
Вчера действительно эта тема упоминалась с точки зрения отрицательных последствий для международной системы контроля за ядерными вооружениями и стратстабильностью.
Россия заранее была проинформирована о планах лидера Китая Си Цзиньпина провести разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Разговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпинем и лидера Китая с президентом США Дональдом Трампом прошли отдельно.
Кремль не комментирует информацию о том, что дипломатический советник президента Франции Эмманюэля Макрона Эмманюэль Бонн 3 февраля якобы находился в Москве и проводил контакты с представителями России.
Вы знаете, французские источники очень любят «сливать» какую-то информацию в СМИ. Мы давно это знаем. Неоднократно с этим сталкивались. Это первое. Мы также знаем, что Елисейский дворец не стал ни опровергать, ни подтверждать эту информацию. Это второе. Вот из чувства солидарности мы тоже не будем это ни подтверждать, ни опровергать.
Публикации в западных СМИ о якобы возможной связи американского финансиста Джеффри Эпштейна с российскими спецслужбами невозможно принимать всерьез.
5 февраля Владимир Путин вручит премии молодым ученым и выступит на торжественном мероприятии в честь открытия Года единства народов страны.