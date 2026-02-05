Песков: Россия сожалеет об истечении СНВ-3, будет действовать в своих интересах

5 февраля 2026 года российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) перестал действовать. Это было последнее соглашение, которое ограничивало ядерные арсеналы Москвы и Вашингтона. Впервые с 1972 года между ними нет как соглашения в этой области, так и диалога по разоружению.