Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия объявила сотрудника посольства Германии персоной нон грата

МИД России вызвал руководителя дипломатической миссии Германии в Москве и выразил решительный протест из-за объявления российского дипломата персоной нон грата в ФРГ. В ответ Москва приняла симметричные меры. Об этом сообщили в пресс-службе российского дипведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Выдвинутые против него (посла РФ в ФРГ) бездоказательные обвинения в разведдеятельности не имеют под собой никаких оснований и являются сфабрикованными в духе раскручиваемой в Германии “шпиономании”», — говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что категорически отвергают обвинения Берлина и расценивают действия немецких властей как провокацию, направленную на дискредитацию российской дипмиссии.

В качестве ответного шага главе германской дипломатической миссии была вручена нота об объявлении сотрудника посольства ФРГ в Москве персоной нон грата. В МИД отметили, что ответственность за новую эскалацию в двусторонних отношениях полностью лежит на правительстве Германии.

Ранее власти Германии приняли решение о высылке заместителя военного атташе посольства России в Берлине. Дипломату было предписано покинуть страну в течение 72 часов, о чём уведомили посла РФ Сергея Нечаева. Причиной такого шага стали подозрения немецкой стороны в причастности сотрудника к деятельности одной из российских спецслужб.