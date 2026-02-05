Россия объявила сотрудника посольства Германии персоной нон грата

«Выдвинутые против него (посла РФ в ФРГ) бездоказательные обвинения в разведдеятельности не имеют под собой никаких оснований и являются сфабрикованными в духе раскручиваемой в Германии “шпиономании”», — говорится в сообщении.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что категорически отвергают обвинения Берлина и расценивают действия немецких властей как провокацию, направленную на дискредитацию российской дипмиссии.
В качестве ответного шага главе германской дипломатической миссии была вручена нота об объявлении сотрудника посольства ФРГ в Москве персоной нон грата. В МИД отметили, что ответственность за новую эскалацию в двусторонних отношениях полностью лежит на правительстве Германии.
Ранее власти Германии приняли решение о высылке заместителя военного атташе посольства России в Берлине. Дипломату было предписано покинуть страну в течение 72 часов, о чём уведомили посла РФ Сергея Нечаева. Причиной такого шага стали подозрения немецкой стороны в причастности сотрудника к деятельности одной из российских спецслужб.