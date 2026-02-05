Уиткофф назвал переговоры по Украине в Абу-Даби подробными и продуктивными

«Хотя предстоит еще много работы, подобные шаги демонстрируют, что постоянное дипломатическое взаимодействие приносит ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению на Украине», — написал Уиткофф на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).