Уиткофф назвал переговоры по Украине в Абу-Даби подробными и продуктивными

«Хотя предстоит еще много работы, подобные шаги демонстрируют, что постоянное дипломатическое взаимодействие приносит ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению на Украине», — написал Уиткофф на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).
Он также отметил, что переговоры продолжатся в ближайшие недели. Кроме того, спецпослланик выразил благодарность ОАЭ за предоставления места для переговоров и американскому лидеру Дональду Трампу.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в этот же день сообщил, что российская делегация, находящееся в Абу-Даби, оперативно докладывает президенту РФ Владимиру Путину всю информацию.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров 4 февраля сообщил, что встреча в Абу-Даби была продуктивной. Он также отметил, что по итогам переговоров украинская сторона представит доклад украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.