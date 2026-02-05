Ричмонд
Уиткофф назвал переговоры по Украине в Абу-Даби подробными и продуктивными

Спецпосланник США Стивен Уиткофф 5 февраля назвал трехсторонние переговоры Соединенных Штатов, Украины и России по урегулированию конфликта подробными и продуктивными.

Источник: Reuters

«Хотя предстоит еще много работы, подобные шаги демонстрируют, что постоянное дипломатическое взаимодействие приносит ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению на Украине», — написал Уиткофф на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Он также отметил, что переговоры продолжатся в ближайшие недели. Кроме того, спецпослланик выразил благодарность ОАЭ за предоставления места для переговоров и американскому лидеру Дональду Трампу.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в этот же день сообщил, что российская делегация, находящееся в Абу-Даби, оперативно докладывает президенту РФ Владимиру Путину всю информацию.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров 4 февраля сообщил, что встреча в Абу-Даби была продуктивной. Он также отметил, что по итогам переговоров украинская сторона представит доклад украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

