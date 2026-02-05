Ричмонд
Заместителем генпрокурора в ЮФО и СКФО назначен Сергей Бажутов

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Бажутова заместителем генерального прокурора в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РФ.

Источник: Пресс-служба Генпрокуратуры РФ

Генеральный прокурор Александр Гуцан представил нового заместителя в Ессентуках.

Совет Федерации после консультаций в профильных комитетах одобрил кандидатуры Сергея Бажутова и Сергея Табельского. Господин Бажутов окончил Свердловский юридический институт в 1991 году. В том же году он устроился в органы прокуратуры Приморского края. С 2003 по 2005 год занимал должность зампрокурора Сахалинской области. Сергей Бажутов занимал должность прокурора Новгородской области (с 2006 по 2011 год) и Республики Коми (с 2011 по 2020 год). В 2020 году он возглавил главное уголовно-судебное управление в Генпрокуратуре.

