Economist: США не хотят продления СНВ-III

В статье говорится, что отец американской ядерной бомбы Роберт Оппенгеймер сравнил атомное соперничество США и СССР с двумя скорпионами в бутылке. Теперь к ним добавился третий скорпион — Китай. К моменту прихода Си Цзиньпина к власти в 2012 году у Китая было около 240 боеголовок — малая толика по сравнению с 1550 боеголовками, которые тогда в рамках договора СНВ-III могли размещать на стратегических носителях США и Россия. Сейчас у Китая порядка 600 боеголовок, а к 2030 году их число может превысить 1000.
Хотя Китай утверждает, что «никогда не вступал и не вступит» в гонку ядерных вооружений, страна уже разработала полноценную триаду ядерного сдерживания и с гордостью демонстрирует свое атомное оружие на военных парадах.
Хотя в США еще есть те, кто призывает к его продлению, президент Дональд Трамп, похоже, глух к этим призывам. В январе он лаконично заявил по этому поводу: «Закончится, значит, закончится».
США разрабатывали свое ядерное оружие без учета Китая, который тогда считался менее значимым, чем Россия, противником.
Американские военные указывают на многоаспектность трансформации китайских ядерных сил. Речь идет не только о количественном росте, но и о диверсификации китайского арсенала по типам боеголовок и носителей. Одновременно китайцы повышают уровень их готовности к немедленному применению: Китай все ближе к «стратегии запуска по предупреждению» — нанесению ответного удара сразу после фиксации вражеской атаки, до фактического падения ракет.
Во-первых, Пекин стремится создать неуязвимый для первого удара США потенциал, гарантирующий ответный удар. Во-вторых, Пекин, вероятно, разрабатывает более гибкие ядерные средства, пригодные на только для тотального апокалипсиса. Речь, например, идет о маломощных боеголовках для ударов по американским базам на Гуаме в ответ на аналогичные действия США в случае военного конфликта вокруг Тайваня. Наконец, для Си огромный ядерный арсенал является символом «величия державы», и по его размеру Китай уже уступает только России и США.
Уже сейчас у них возникли проблемы при попытке одновременной модернизации всех компонентов ядерной триады. Многие из проектов этой программы значительно отстают от графика и превышают запланированный бюджет, пишет Economist. В ближайшее время США, как считает издание, могут лишь увеличить количество боеголовок на существующих носителях, используя запасы. Установка дополнительных крылатых ракет на бомбардировщики займет несколько дней, но для оснащения подлодок новыми зарядами потребуются месяцы, а возвращение МБР Minuteman III к трем боеголовкам вместо одной может занять до двух лет.
Впрочем, независимо от темпов наращивания средств ядерного сдерживания, 40-летний период сокращения ядерных арсеналов подошел к концу, констатирует издание. А новая гонка вооружений, по мнению Economist, по своей сложности превзойдет даже времена холодной войны.