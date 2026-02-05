Economist: США не хотят продления СНВ-III

В статье говорится, что отец американской ядерной бомбы Роберт Оппенгеймер сравнил атомное соперничество США и СССР с двумя скорпионами в бутылке. Теперь к ним добавился третий скорпион — Китай. К моменту прихода Си Цзиньпина к власти в 2012 году у Китая было около 240 боеголовок — малая толика по сравнению с 1550 боеголовками, которые тогда в рамках договора СНВ-III могли размещать на стратегических носителях США и Россия. Сейчас у Китая порядка 600 боеголовок, а к 2030 году их число может превысить 1000.