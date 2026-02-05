Ричмонд
«За пару дней». На Западе рассказали, как Россия «захватила» Прибалтику

WSJ: военные учения НАТО в Литве закончились победой России.

Источник: НАТО

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Военные учения, моделирующие войну России с НАТО в Литве, закончились победой Москвы, пишет The Wall Street Journal.

«В ходе военных маневров, в отсутствие американского руководства, России удалось за пару дней установить господство над Прибалтикой, развернув первоначально лишь около 15 тысяч военнослужащих», — сообщается в материале.

По сценарию Россия объявила о создании гуманитарного коридора в Калининград и провела операцию по взятию под контроль литовского города Марьямполе, важного транспортного узла, а заявлений Москвы о гуманитарной миссии оказалось достаточно, чтобы США отказались задействовать 5-ю статью устава НАТО.

«Германия проявила нерешительность, а Польша, хотя и мобилизовала войска, но не стала перебрасывать их через границу в Литву. Немецкая бригада, уже дислоцированная в Литве, не вмешалась», — говорится в публикации.

Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

