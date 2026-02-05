Экс-президент Молдавии оценил деятельность правительства на двойку

«Коротко о деятельности правительства Мунтяну: “Садитесь, двойка”. Ни в одной ключевой сфере нет ощутимых результатов. В энергетике — хаос, в социальной политике — хаос, в экономике — стагнация и отсутствие реальных сдвигов», — написал Додон в своем Telegram-канале.
По его словам, в ближайшее время парламенту предстоит дать этому кабинету министров политическую оценку через вотум недоверия.
Парламент Молдавии на заседании 31 октября 2025 года голосами 55 депутатов правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) утвердил новое правительство во главе с Мунтяну. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Фракции коммунистов, социалистов, «Нашей партии» и «Демократии дома» отказались поддержать новый кабмин и не принимали участия в голосовании.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.