Уиткофф анонсировал обмен 314 пленными между Россией и Украиной

Делегации России, США и Украины начали второй день переговоров по урегулированию конфликта Москвы и Киева на трехсторонней встрече в Абу-Даби. Сторонам удалось договориться об обмене военнопленными, обсуждали также вопрос территорий и механизм прекращения огня. Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф назвал переговоры «подробными и продуктивными» и анонсировал их продолжение в ближайшие недели. Что известно о втором раунде встреч в ОАЭ и какие темы обсуждают стороны — в материале «Газеты.Ru».