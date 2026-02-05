Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-президент Молдавии обвинил власти в содействии захвату церквей

КИШИНЕВ, 5 фев — РИА Новости. Власти Молдавии оказывают поддержку Бессарабской митрополии, которая финансируется правительством Румынии, и при этом пытается захватить церкви Молдавской митрополиии, заявил экс-президент, лидер оппозиционной соцпартии Игорь Додон.

Источник: Sputnik / Rodion Proca

«Партия “Действие и солидарность” содействует Бессарабской митрополии, подчиняющейся правительству Румынии и финансируемой им, в захвате церквей Молдавской митрополии и передаче их священникам, присягнувшим на верность Румынии. Призываем власти уважать права граждан. Руки прочь от Молдавской митрополии и ее церквей», — заявил Додон на брифинге.

Он напомнил, что в селе Деренеу Каларашского района священник вместе с семьей забаррикадировался и уже несколько дней находится в местной церкви, чтобы защитить ее от захвата Бессарабской митрополией. Полиция заблокировала двери и не пускает никого внутрь. Додон утверждает, что попытка захвата этой церкви происходит при прямом содействии руководства страны.

«Происходящее в Деренеу — часть целенаправленной кампании, запущенной руководством страны против Молдавской митрополии. Мы выражаем полную поддержку жителям Деренеу, которые на баррикадах защищают свое право на веру — в прямом смысле. Сделаем всё возможное, чтобы им помочь», — подчеркнул Додон.

Православная церковь Молдавии — самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10−20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше