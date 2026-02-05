О рабочей поездке советника Макрона в российскую столицу ранее сообщило информационное агентство Reuters. Как утверждается, Бонн был в Москве 3 февраля, а в программу визита вошли переговоры с федеральными властями. В Елисейском дворце информацию не прокомментировали.
По мнению депутата Госдумы, Эмманюэль Макрон, отправив своего представителя в Россию, пытается возобновить диалог с Москвой.
«Цель этих контактов — это проблемы внутри Франции. Макрон очень опасается, что французы назовут его разрушителем мирного соглашения и сторонником войны, который бездумно тратил деньги французских налогоплательщиков, и ему много чего могут предъявить», — сказал собеседник «Ленты.ру».
Парламентарий добавил, что обвинения в «разжигании» войны могут стать причиной не только потери власти, но и, возможно, привести к преследованию.
Чепа уточнил, что президент Франции понимает последствия своих решений в течение последних лет и пытается реабилитироваться в глазах собственных граждан.
По данным Bloomberg, советник Макрона — Эмманюэль Бонн приезжал в Москву, чтобы встретиться с помощником российского президента Юрием Ушаковым. Переговоры якобы могут приблизить Францию к участию в переговорном процессе по урегулированию украинского кризиса. Бонн, по версии издания, должен был уговорить Кремль учитывать мнение европейцев.