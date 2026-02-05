Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме прокомментировали визит советника Макрона в Москву

Информация о том, что советник французского лидера Эмманюэля Макрона Эмманюэль Бонн приезжал в Москву, свидетельствует о том, что глава Пятой республики старается восстановить контакты с Кремлем. Такое предположение сделал в беседе с «Лентой.ру» первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

О рабочей поездке советника Макрона в российскую столицу ранее сообщило информационное агентство Reuters. Как утверждается, Бонн был в Москве 3 февраля, а в программу визита вошли переговоры с федеральными властями. В Елисейском дворце информацию не прокомментировали.

По мнению депутата Госдумы, Эмманюэль Макрон, отправив своего представителя в Россию, пытается возобновить диалог с Москвой.

«Цель этих контактов — это проблемы внутри Франции. Макрон очень опасается, что французы назовут его разрушителем мирного соглашения и сторонником войны, который бездумно тратил деньги французских налогоплательщиков, и ему много чего могут предъявить», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Парламентарий добавил, что обвинения в «разжигании» войны могут стать причиной не только потери власти, но и, возможно, привести к преследованию.

Чепа уточнил, что президент Франции понимает последствия своих решений в течение последних лет и пытается реабилитироваться в глазах собственных граждан.

По данным Bloomberg, советник Макрона — Эмманюэль Бонн приезжал в Москву, чтобы встретиться с помощником российского президента Юрием Ушаковым. Переговоры якобы могут приблизить Францию к участию в переговорном процессе по урегулированию украинского кризиса. Бонн, по версии издания, должен был уговорить Кремль учитывать мнение европейцев.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше