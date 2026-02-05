Экс-глава Гагаузии обвинила молдавский парламент в игнорировании проблем

«В предыдущую сессию парламент фактически проигнорировал ключевые вызовы страны, из-за чего они лишь усугубились и ситуация рискует выйти из-под контроля. Парламент больше не может оставаться в параллельной реальности — он должен очнуться и начать действовать для решения проблем, с которыми сталкивается Молдавия», — написала Влах в открытом обращении к парламенту.
Она полагает, что власти должны уделять больше внимания проблемам демографического кризиса, а также роста государственного долга. Политик отмечает, что нужно разработать новую концепцию системы социальной защиты, поскольку действующий подход неэффективен в условиях крайней бедности трети населения страны. Влах также настаивает, что стране нужна новая концепция внешней политики, учитывающая изменившиеся геополитические реалии, чтобы работать над продвижением идеи международного признания нейтралитета Молдавии.
Помимо этого Влах выступает за реализацию конкретных шагов по нормализации отношений между Кишиневом и Комратом, а также активизация диалога с Тирасполем для урегулирования приднестровской проблемы. Она считает, что если парламент уделит внимание всем этим вопросам, это уже станет серьезным подспорьем для улучшения ситуации в стране.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.