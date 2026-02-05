Ричмонд
WP: высокотехнологичное американское оружие выходит из строя на арктическом холоде

США могли бы многому научиться у своих северных союзников в плане наращивания военной мощи в Арктике, где холод наносит ущерб высокотехнологичному вооружению, считает американская газета The Washington Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Техническое оборудование просто замерзает», — сказала Минна Аландер, военный аналитик и научный сотрудник Центра анализа европейской политики. По ее словам, экстремальные холода создают уникальные проблемы для техники и даже несъемные системы подвергаются напряжению, доводящему их до предела. Аландер говорит, что время автономной работы техники значительно сокращается: «Двигатели могут зависать… Может замерзнуть даже топливо». А полярная ночь, когда потребность в электроэнергии увеличивается, только усугубляет эту проблему, говорится в статье.

Хотя аккумуляторы стали играть решающую роль во всех видах военной техники, в Арктике они стали слабым местом.

На учениях НАТО на фоне низких температур емкость аккумулятора всего за несколько минут падет со 100% до 20%, пишет WP, подчеркивая, что эти учения проводились даже не в Арктике, а в расположенной гораздо южнее Германии.

Арктические условия ограничивают и эффективность беспилотники, которые произвели революцию в ведении боевых действий.

Для работы в Арктике требуются новые технологические разработки, поскольку дроны с открытыми двигателями, пропеллерами и датчиками подвержены обледенению, говорится в статье.

Эксперты НАТО предупреждают, что оборонные технологии, хорошо зарекомендовавшие себя на поле боя на Украине, не пригодны для Гренландии.

Хотя, как пишет WP, в Вашингтоне и европейских столицах озаботились этой проблемой, большинство стран НАТО рассматривают специфические для Арктики требования как второстепенные. Вместо того, чтобы разрабатывать системы для арктических условий, они добавляют нагревательные элементы или изоляцию в изделия, предназначенные для более умеренного климата.

Даже арктическая Норвегия вслед за США недавно заключила сделку на 9,4 млн долларов о покупке квадрокоптеров X10D, которые работают при температуре до минус 20 градусов по Цельсию, тогда как температура в Арктике зачастую опускается ниже минус 30 градусов.

WP опасается, что страны НАТО, включая США, значительно отстают от России, которая с учетом уроков на Украине разрабатывает технологию беспилотных летательных аппаратов, основанную на утвержденной арктической доктрине.

