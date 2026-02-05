WP: высокотехнологичное американское оружие выходит из строя на арктическом холоде

«Техническое оборудование просто замерзает», — сказала Минна Аландер, военный аналитик и научный сотрудник Центра анализа европейской политики. По ее словам, экстремальные холода создают уникальные проблемы для техники и даже несъемные системы подвергаются напряжению, доводящему их до предела. Аландер говорит, что время автономной работы техники значительно сокращается: «Двигатели могут зависать… Может замерзнуть даже топливо». А полярная ночь, когда потребность в электроэнергии увеличивается, только усугубляет эту проблему, говорится в статье.