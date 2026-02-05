Демократы требуют от Пентагона разъяснить засекречивание расходов в $90 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Демократы из бюджетного комитета Сената Конгресса США потребовали от военного министерства объяснить, почему оно засекретило статьи расходов на сумму $90 млрд. Об этом говорится в письме законодателей на имя главы Пентагона Пита Хегсета.
«Мы пишем, чтобы выразить серьезную обеспокоенность по поводу решения засекретить план расходов при согласовании бюджета. Засекречивание плана расходов мешает контролю со стороны Конгресса и обеспечению подотчетности. Даже в разгар войн в Ираке и Афганистане планы расходов на оборону не были полностью засекречены», — пояснили 10 сенаторов. Их письмо опубликовано на сайте комитета.
Законодатели отметили, что министерство пропустило крайний срок раскрытия информации в 2025 году. Позднее, по сообщениям СМИ, ведомство все-таки предоставило профильным комитетам Конгресса план расходов. «Трудно поверить, что все пункты засекреченного плана расходов на сумму $90 млрд настолько конфиденциальны, что требуют полной секретности», — считают сенаторы. Они беспокоятся, что выделенные средства «могли быть использованы в целях, не предусмотренных законом». Демократы требуют от Пентагона до 20 февраля ответить на вопросы по поводу выделенных средств, в том числе обосновать их засекречивание.
В декабре 2025 года президент Дональд Трамп подписал военный бюджет США на 2026 год в рекордном объеме $901 млрд. Он предусматривает, в частности, выделение по $400 млн на поддержку Украины в 2026 и 2027 году. Кроме того, законопроект накладывает на главу Пентагона обязательство докладывать Палате представителей и Сенату Конгресса о временной приостановке или прекращении предоставления Украине разведывательных данных. Военный бюджет США в 2025 финансовом году, который истек 30 сентября, составил $884 млрд.