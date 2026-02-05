Демократы требуют от Пентагона разъяснить засекречивание расходов в $90 млрд

В декабре 2025 года президент Дональд Трамп подписал военный бюджет США на 2026 год в рекордном объеме $901 млрд. Он предусматривает, в частности, выделение по $400 млн на поддержку Украины в 2026 и 2027 году. Кроме того, законопроект накладывает на главу Пентагона обязательство докладывать Палате представителей и Сенату Конгресса о временной приостановке или прекращении предоставления Украине разведывательных данных. Военный бюджет США в 2025 финансовом году, который истек 30 сентября, составил $884 млрд.