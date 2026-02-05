МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Развязывание конфликта между Россией и Украиной было задумкой Владимира Зеленского, заявил бывший сотрудник ЦРУ и геополитический аналитик Скотт Риттер в соцсети X.
«Никогда не забывайте, что Зеленский стремился к войне с российским народом. Его желание сбылось», — написал он.
По мнению Риттера, Украина «сама себя обрекла на смерть, развязав войну против русского народа».
Глава МИД России Сергей Лавров в среду заявил в интервью RT, что Владимиру Зеленскому не нужен мир на Украине, потому что он будет означать конец его политической карьеры. Министр подчеркнул, что глава киевского режима не думает ни о чем, кроме собственного выживания.