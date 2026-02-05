Эксперт: Трамп пытается усилить позиции США в отношении Китая

Нельзя исключать, что визит Трампа закончится тем же неутешительным образом, что и поездка Кира Стармера, которого в Китае демонстративно унижали. Однако Вашингтон хотя бы на время перестает эскалировать ситуацию вокруг Тайваня. В новой оборонной стратегии даже больше не обещается защищать остров. Сам факт того, что в преддверии приезда Трампа США сходу приходится делать жесты доброй воли, говорит уже о многом.