Эксперт: Трамп пытается усилить позиции США в отношении Китая

Давление американского лидера Дональда Трампа на Венесуэлу и Иран может быть связано с необходимостью усиления позиций США перед визитом главы Белого дома в Китай. Об этом пишет политолог Малек Дудаков.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В апреле может состояться большой визит Трампа в Китай. Американский президент надеется как-то усилить переговорную позицию своим давлением на Венесуэлу и Иран. Трампу не хочется повторять унижения осени 2025 года, когда он фактически капитулировал в торговом противостоянии с Китаем.

Малек Дудаков
политолог

Сокращение нефтяного импорта из Венесуэлы или Ирана не окажет серьезного влияния на китайскую экономику, поскольку основные поставки «черного золота» в КНР обеспечивают Россия, Саудовская Аравия и Ирак. Дудаков в своем телеграм-канале отмечает, что Трампу предстоят сложные переговоры с истеблишментом Китая через пару месяцев.

Нельзя исключать, что визит Трампа закончится тем же неутешительным образом, что и поездка Кира Стармера, которого в Китае демонстративно унижали. Однако Вашингтон хотя бы на время перестает эскалировать ситуацию вокруг Тайваня. В новой оборонной стратегии даже больше не обещается защищать остров. Сам факт того, что в преддверии приезда Трампа США сходу приходится делать жесты доброй воли, говорит уже о многом.

Малек Дудаков
политолог

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что ожидает визита Си Цзиньпина в Белый дом в конце года. Об этом он заявил после разговора с лидером Китая. Трамп также рассказал, что обсудил с Си Цзиньпином экономические вопросы и двусторонние отношения между странами.

