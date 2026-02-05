Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Русский народ устремлен в будущее, заявил Путин

Путин: русский народ устремлен в будущее.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Русский народ устремлен в будущее, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин участвует в торжественной церемонии открытия Года единства народов России. Церемония проходит в Национальном центре «Россия» в рамках марафона «Россия — семья семей» общества «Знание».

«Русский народ — еще молодой народ, пассионарный, устремленный в будущее», — сказал глава государства на открытии Года единства народов России.

Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. Сопредседателями оргкомитета по проведению мероприятий глава государства назначены первый замглавы администрации Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Инициатива направлена на укрепление национального единства, мира и согласия между народами.

Узнать больше по теме
Сергей Кириенко: все о детстве и карьере российского деятеля
Как проходило детство, что сказалось на становлении личности и чем Сергей Кириенко успел поразить близких и общественность к своим 62 годам?
Читать дальше