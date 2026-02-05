Русский народ устремлен в будущее, заявил Путин

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Русский народ устремлен в будущее, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин участвует в торжественной церемонии открытия Года единства народов России. Церемония проходит в Национальном центре «Россия» в рамках марафона «Россия — семья семей» общества «Знание».
«Русский народ — еще молодой народ, пассионарный, устремленный в будущее», — сказал глава государства на открытии Года единства народов России.
Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. Сопредседателями оргкомитета по проведению мероприятий глава государства назначены первый замглавы администрации Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
Инициатива направлена на укрепление национального единства, мира и согласия между народами.