Игорь Лотков официально утвержден вице-губернатором Воронежской области

Карьерный путь Игоря Лоткова тесно связан с регионом. Родившийся в 1964 году в Горловке, он окончил Воронежский государственный университет по специальности «немецкий язык и литература», а позднее получил второе высшее образование в сфере финансов. Его профессиональный опыт включает работу в бизнесе («Усма-ДСТ», «Торговый дом Интеко», «Воронежские полимеры»), а также на различных должностях в региональных органах власти.