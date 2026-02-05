Игорь Лотков официально утвержден вице-губернатором Воронежской области

Воронежская областная Дума на заседании утвердила Игоря Лоткова в должности вице-губернатора региона. Соответствующее решение было принято единогласно.
Игорь Лотков, ранее занимавший пост руководителя секретариата правительства области, с января этого года исполнял обязанности замгубернатора. Теперь его полномочия официально подтверждены. В круг его обязанностей войдет курирование вопросов кадровой политики и подготовки управленческих кадров для органов исполнительной власти Воронежской области.
Карьерный путь Игоря Лоткова тесно связан с регионом. Родившийся в 1964 году в Горловке, он окончил Воронежский государственный университет по специальности «немецкий язык и литература», а позднее получил второе высшее образование в сфере финансов. Его профессиональный опыт включает работу в бизнесе («Усма-ДСТ», «Торговый дом Интеко», «Воронежские полимеры»), а также на различных должностях в региональных органах власти.