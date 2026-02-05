Путин: бойцы в зоне СВО обращаются друг к другу «брат»

«И вот такое единство является самым мощным и самым сильным. То же самое происходит и сегодня, когда наши бойцы, наши герои на линии фронта, в зоне специальной военной операции, несмотря на разное этническое происхождение, несмотря даже на разницу в религии, обращаются друг к другу “брат”. И это очень дорогого стоит. Вот это и подчеркивает наше непобедимое единство», — сказал Путин на церемонии открытия Года единства народов России.