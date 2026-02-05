Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: бойцы в зоне СВО обращаются друг к другу «брат»

Это подчеркивает непобедимое единство России, отметил глава государства.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Участники специальной военной операции даже при разнице в этносе, в религии называют друг друга братьями. И это подчеркивает непобедимое единство России, заявил президент Владимир Путин.

Он отметил, что народ России всегда объединяло стремление сохранить общую землю, культуру, традиции.

«И вот такое единство является самым мощным и самым сильным. То же самое происходит и сегодня, когда наши бойцы, наши герои на линии фронта, в зоне специальной военной операции, несмотря на разное этническое происхождение, несмотря даже на разницу в религии, обращаются друг к другу “брат”. И это очень дорогого стоит. Вот это и подчеркивает наше непобедимое единство», — сказал Путин на церемонии открытия Года единства народов России.