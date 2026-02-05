Ричмонд
Политолог назвал главную цель Трампа в переговорах с Китаем

Американский президент Дональд Трамп в ходе визита в Китай, запланированного на апрель 2026 года, будет пытаться получить согласие на поставки сои, нефти и газа из США. Не факт, что китайские власти одобрят американский импорт. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт обратил внимание, что между двумя странами сохраняются напряженные отношения из-за противоречий по ряду вопросов. Собеседник «Ленты.ру» напомнил также о продолжении торговой войны.

Американист считает, что Трамп будет пытаться увеличить объемы поставок энергетических ресурсов и соевых бобов, которые КНР в настоящее время закупает в других странах. По словам Дудакова, президенту США, чтобы достичь договоренностей с Китаем, придется идти на уступки.

«И все метания вокруг Венесуэлы, Ирана — это тоже попытка укрепить свою переговорную позицию перед визитом в КНР в апреле», — уточнил политолог.

Напомним, Дональд Трамп планирует посетить Китай в апреле 2026 года. Председатель КНР Си Цзиньпин намерен нанести визит в США в конце 2026 года.

