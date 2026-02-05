Политолог назвал главную цель Трампа в переговорах с Китаем

Эксперт обратил внимание, что между двумя странами сохраняются напряженные отношения из-за противоречий по ряду вопросов. Собеседник «Ленты.ру» напомнил также о продолжении торговой войны.
Американист считает, что Трамп будет пытаться увеличить объемы поставок энергетических ресурсов и соевых бобов, которые КНР в настоящее время закупает в других странах. По словам Дудакова, президенту США, чтобы достичь договоренностей с Китаем, придется идти на уступки.
«И все метания вокруг Венесуэлы, Ирана — это тоже попытка укрепить свою переговорную позицию перед визитом в КНР в апреле», — уточнил политолог.
Напомним, Дональд Трамп планирует посетить Китай в апреле 2026 года. Председатель КНР Си Цзиньпин намерен нанести визит в США в конце 2026 года.