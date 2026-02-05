Политолог назвал главную цель Трампа в переговорах с Китаем

Американский президент Дональд Трамп в ходе визита в Китай, запланированного на апрель 2026 года, будет пытаться получить согласие на поставки сои, нефти и газа из США. Не факт, что китайские власти одобрят американский импорт. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог-американист Малек Дудаков.