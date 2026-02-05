СМИ заявляют об угрозе хауса в США из-за агрессивной гегемонии

Вашингтон, согласно статье, стремится к агрессивной гегемонии, особенно в Западном полушарии, и пытается изменить либеральный курс Европы. Европа сейчас ощущает угрозу сильнее, чем во времена холодной войны. Она не может больше полагаться на защитный зонтик страны, которая угрожает ей силовым захватом, считает Веллерсхофф.
НАТО за год превратилась из некогда несокрушимого союза, основанного на общих ценностях, всего лишь в прагматичного партнера Вашингтона.
Самим США агрессивная внешняя политика грозит исчерпанием их внешнеполитического потенциала и хаосом внутри страны. На международной арене США предстоит конфронтация с Венесуэлой, а вовлечение в конфликт Кубы или Колумбии только усугубит ситуацию. Вмешательство в дела Ирана еще больше ограничит возможности США, а конфликт с Европой станет непосильным бременем. К тому же Россия и Китай могут использовать эти сложности для достижения собственных экспансионистских целей, пишет автор.
Борьба с нелегальной миграцией, атаки на общественные институты, разногласия с главой ФРС и ослабление президентской власти из-за судебных решений создают токсичную атмосферу в стране. Вероятность того, что конгресс попытается ограничить полномочия президента, несмотря на республиканское большинство, растет.
Впереди Америку ждут месяцы хаоса, заключает Веллерсхофф.