СМИ заявляют об угрозе хауса в США из-за агрессивной гегемонии

Самим США агрессивная внешняя политика грозит исчерпанием их внешнеполитического потенциала и хаосом внутри страны. На международной арене США предстоит конфронтация с Венесуэлой, а вовлечение в конфликт Кубы или Колумбии только усугубит ситуацию. Вмешательство в дела Ирана еще больше ограничит возможности США, а конфликт с Европой станет непосильным бременем. К тому же Россия и Китай могут использовать эти сложности для достижения собственных экспансионистских целей, пишет автор.