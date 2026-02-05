США и Россия близки к договоренности по ДСНВ, сообщил Axios

По информации Axios, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждали параметры договоренности с российскими официальными лицами на полях переговоров по Украине в Абу-Даби. Рассматривается возможность продолжения соблюдения положений договора на дополнительный срок — предположительно, до шести месяцев, хотя пока неясно, будет ли это оформлено юридически.