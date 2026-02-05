США и Россия близки к договоренности по ДСНВ, сообщил Axios

ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. США и Россия якобы близки к достижению договоренности о продолжении соблюдения Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после его истечения в четверг, утверждает портал Axios со ссылкой на три источника, знакомых с ходом переговоров.
По их данным, проект плана пока требует одобрения президентов обеих стран. Еще один источник подтвердил, что переговоры велись последние 24 часа в Абу-Даби, однако подчеркнул, что окончательное соглашение пока не достигнуто.
Как отмечает издание, ДСНВ остается последним крупным механизмом, ограничивающим ядерные арсеналы двух государств, на которые приходится около 85% мировых ядерных боеголовок.
По информации Axios, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждали параметры договоренности с российскими официальными лицами на полях переговоров по Украине в Абу-Даби. Рассматривается возможность продолжения соблюдения положений договора на дополнительный срок — предположительно, до шести месяцев, хотя пока неясно, будет ли это оформлено юридически.