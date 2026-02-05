Он добавил, что американские энергоносители обходятся Европе существенно дороже, чем российские. Депутат обратил внимание, что европейские политики понимают необходимость восстановления контактов с Россией, но делать активные шаги в этом направлении им не позволяет участие в украинском нацистском проекте «Антироссия». Афонин уточнил, что в случае краха этого проекта политические карьеры ряда европейских лидеров могут с позором завершиться.