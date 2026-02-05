«Без энергоносителей из России европейская экономика начинает задыхаться, не выдерживает конкуренции с такими гигантами, как США и Китай», — уточнил собеседник NEWS.ru.
Он добавил, что американские энергоносители обходятся Европе существенно дороже, чем российские. Депутат обратил внимание, что европейские политики понимают необходимость восстановления контактов с Россией, но делать активные шаги в этом направлении им не позволяет участие в украинском нацистском проекте «Антироссия». Афонин уточнил, что в случае краха этого проекта политические карьеры ряда европейских лидеров могут с позором завершиться.
Он добавил, что, несмотря на политические интересы, некоторые представители европейских стран демонстрируют заинтересованность в возобновлении диалога с Кремлем, и это следует расценивать как позитивный сигнал.
«Европа начинает трудное возвращение в объективную реальность», — резюмировал парламентарий.
Ранее стало известно о визите в Россию дипломатического советника французского президента Эмманюэля Бонна. Официально о поездке представителя Елисейского дворца ничего не сообщалось. Предполагается, что в Москве он пытался договориться с Москвой о возобновлении контактов между Россией и Францией.