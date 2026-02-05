Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США и Россия договорились восстановить диалог по военной линии

Россия и США договорились восстановить диалог на высоком уровне по военной линии, сообщило Европейское командование Вооруженных сил США. Как говорится в заявлении, это произошло в результате прогресса переговоров на Украине.

Источник: РИА "Новости"

Генерал Алексус Гринкевич уполномочен вести с американской стороны диалог с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым, чтобы «обеспечить механизм предотвращения непреднамеренной эскалации». «Этот канал обеспечит устойчивый формат военного взаимодействия по линии “военные — военным” по мере того, как стороны продолжают работу над достижением прочного мира», — сообщил USEUCOM.

Тем временем источники Axios рассказали, что США и Россия в течение последних суток обсуждали продление Договора о стратегических наступательных вооружениях, чей срок действия истекает сегодня в полночь. Российские и американские переговорщики обсуждали этот вопрос в Абу-Даби, где 4—5 февраля проходили трехсторонние переговоры по Украине.

Новость дополняется.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше