США и Россия договорились восстановить диалог по военной линии

Генерал Алексус Гринкевич уполномочен вести с американской стороны диалог с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым, чтобы «обеспечить механизм предотвращения непреднамеренной эскалации». «Этот канал обеспечит устойчивый формат военного взаимодействия по линии “военные — военным” по мере того, как стороны продолжают работу над достижением прочного мира», — сообщил USEUCOM.
Тем временем источники Axios рассказали, что США и Россия в течение последних суток обсуждали продление Договора о стратегических наступательных вооружениях, чей срок действия истекает сегодня в полночь. Российские и американские переговорщики обсуждали этот вопрос в Абу-Даби, где
