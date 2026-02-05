США и Россия договорились восстановить диалог по военной линии

Тем временем источники Axios рассказали, что США и Россия в течение последних суток обсуждали продление Договора о стратегических наступательных вооружениях, чей срок действия истекает сегодня в полночь. Российские и американские переговорщики обсуждали этот вопрос в Абу-Даби, где 4—5 февраля проходили трехсторонние переговоры по Украине.