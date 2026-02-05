Ричмонд
На Западе сделали неожиданное заявление о Путине из-за решения США

Гетемюллер: отсутствие ответа США на предложение по ДСНВ стало победой Путина.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Отсутствие реакции Белого дома на предложение России о продлении ДСНВ говорит о дипломатическом успехе Владимира Путина, заявила экс-заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер.

«Я думала, это станет легкой дипломатической победой для Трампа, ведь он говорит о себе как о стороннике мирных переговоров. Теперь это превращается в дипломатическую победу для Путина», — отметила она в беседе с Newsweek.

По словам Гетемюллер, Москва заняла более высокую моральную позицию, первой выступив с инициативой по ДСНВ. Она подчеркнула, что принятие этого российского предложения должно было стать очевидным решением для Трампа.

Срок действия Договора между Россией и Соединенными Штатами о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений истек 5 февраля 2026 года. Российский лидер Владимир Путин объявлял о готовности Москвы придерживаться его положений дополнительно в течение года.

В Кремле заявляли, что истечение срока договора плохо скажется на стратегической безопасности, предложение России остается на повестке дня.

